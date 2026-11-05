Эксперт Банка России назвала пять портретов типичных жертв мошенников

Заместитель управляющего Отделением Банка России — Национальным банком по республике Нурания Хайруллина рассказала о пяти профилях людей, которые чаще всего становятся жертвами кибермошенников. Данные основаны на ежегодном опросе, в котором приняли участие 460 тысяч россиян.

Самым распространенным способом обмана остаются звонки и СМС, а также сообщения в мессенджерах, соцсетях и на почте. При этом женщины чаще попадаются на уловки со звонками и СМС, а мужчины — на поддельные сайты, приложения и мессенджеры.

Первый тип жертв — «деловой человек в спешке»: это работающие люди 25–54 лет со средним и высоким доходом, которые теряют в среднем 156 тысяч рублей. Второй — самоуверенная молодежь 14–24 лет, чей средний ущерб составляет 128 тысяч рублей. Как отметила Хайруллина, высокая цифровая грамотность не защищает, а наоборот, повышает их уязвимость.

Третий профиль — одинокие люди серебряного возраста (от 55 лет), часто пенсионеры с низким доходом из сельской местности и малых городов. Их уязвимость связана с низкой цифровой грамотностью и высоким доверием к телефонным звонкам, усугубляемым одиночеством. Четвертый тип — неумышленные жертвы, которые не контактируют с мошенниками напрямую, но страдают от вредоносных программ и взлома аккаунтов, теряя в среднем 132 тысячи рублей.

Самой тяжелой по последствиям названа «кредитная ловушка»: средний ущерб здесь составляет 556 тысяч рублей, а у 23% пострадавших потери превысили миллион. Ранее сообщалось, что мошенники, притворившись подругой пенсионерки из Казани, забрали у нее 40 тысяч рублей.