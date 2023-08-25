Новости Татарстана
· Полина Модестова

Осмотрел корпуса и послушал историю: глава РТ встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана

Минниханов встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана
Осмотрел корпуса и послушал историю: глава РТ встретился со студентами ГИТИСа из Татарстана

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Глава республики Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Москву посетил Российский институт театрального искусства, где встретился со студентами из Татарстана.

Напомним, что на сегодняшний день ГИТИС является единственным вузом, в котором студенты могут получить образование по всем театральным специальностям и уровням подготовки. Всего он предлагает поступающим восемь факультетов, обучая больше 1800 студентов, в числе которых ученики из 27 стран.

На данный момент в ГИТИСе учатся 42 студента из Татарстана. Помимо того, развивается сотрудничество по проекту «Дебют в России», когда творческие команды имеют возможность демонстрировать постановки в театрах регионов.

Российский институт театрального искусства на регулярной основе проводит творческие и образовательные лаборатории в Татарстане, а также выездные мастер-классы и гастроли Учебного театра.

Глава РТ Рустам Минниханов осмотрел учебный корпус и послушал историю института, после чего встретился со студентами из республики.

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