Новости Татарстана
· Полина Модестова

Организуют трансфер, проживание и питание: в РТ собирают команду волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

В Татарстане приступили к отбору волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи – 2024
Организуют трансфер, проживание и питание: в РТ собирают команду волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

vk.com/fest2024

Подписаться в Telegram

Жители Казани могут принять участие в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи. Событие будет проходить в Сочи в марте 2023 года. Фестиваль должен объединить 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров.

Заявки от волонтеров принимаются до 1 декабря 2023 года. Присоединится к команде добровольцев может любой желающий, чей возраст от 18 лет. Среди критериев отборы - опыт общественной деятельности, умение работать в команде, высокая мотивация, знание одного или нескольких иностранных языков.

Всего на ВМФ съедутся пять тысяч волонтеров со всей России. Им предстоит участвовать в организации прибытия и отъезда гостей форума, их питании и размещении. Добровольческий корпус займется также и трансфером, проведением церемонии награждения, проверкой билетов и пропусков, координацией прибывающих гостей.

Добровольцы получат экипировку, им обеспечат бесплатный проезд в Сочи и размещение в гостиницах, а также страхование и питание. Будет действовать и специальная мотивационная программа.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

перекись водорода убивает плесень

Новости Казани

21 час назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

20 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

токарные работы на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Новости Татарстана

9 часов назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

21 час назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»
Лонгриды
день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

58 минут назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

час назад

Можно сравнить с небольшим городком: в Казани открылся еще один пункт выдачи горячего питания

Спортивные новости Казани

час назад

Лишаться шанса на выступление?: «Рубин» потерпел 4-е поражение в Кубке России
Принять участие может каждый: в Казани собирают книги для жителей новых регионов России
Новости Казани
18 минут назад

Принять участие может каждый: в Казани собирают книги для жителей новых регионов России

Новости Татарстана

час назад

Страна является крупнейшим инвестором: в Казани пройдет межрегиональный форум Узбекистана и России

Новости Татарстана

час назад

Ветераны - это «золотой актив»: в РТ вручил ряд наград ветеранам государственной службы

Новости Татарстана

час назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
4 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.