Организуют трансфер, проживание и питание: в РТ собирают команду волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

В Татарстане приступили к отбору волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи – 2024

Жители Казани могут принять участие в организации и проведении Всемирного фестиваля молодежи. Событие будет проходить в Сочи в марте 2023 года. Фестиваль должен объединить 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров.

Заявки от волонтеров принимаются до 1 декабря 2023 года. Присоединится к команде добровольцев может любой желающий, чей возраст от 18 лет. Среди критериев отборы - опыт общественной деятельности, умение работать в команде, высокая мотивация, знание одного или нескольких иностранных языков.

Всего на ВМФ съедутся пять тысяч волонтеров со всей России. Им предстоит участвовать в организации прибытия и отъезда гостей форума, их питании и размещении. Добровольческий корпус займется также и трансфером, проведением церемонии награждения, проверкой билетов и пропусков, координацией прибывающих гостей.

Добровольцы получат экипировку, им обеспечат бесплатный проезд в Сочи и размещение в гостиницах, а также страхование и питание. Будет действовать и специальная мотивационная программа.