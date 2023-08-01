К 3 августа в Татарстан вернется 32-градусная жара

В Татарстане в ближайшие дни снова поменяется погода. Уже завтра, 2 августа, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, сообщает гидрометцентр республики.

Местами сегодня уже, 1 августа, возможны кратковременные дожди, а столбики термометров достигнут 22-27 градусов.

Существенных изменений 2 и 3 августа в погоде не произойдет - синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью 12-17 градусов, а днем - от 24 до 29 градусов 2 августа и от 26 до 31 градусов 3 августа.

Жаркая погода ожидается и 4 и 5 августа. Возможны кратковременные дожди и 27-32 градусов днем.