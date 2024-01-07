Олимпийская чемпионка выступит на Играх БРИКС в Казани

Ангелина Мельникова объявила о своем намерении выступить на Играх БРИКС, которые состоятся в Казани этим летом.

«Какие у меня планы на будущее? Во-первых, я собираюсь выступить на Играх Дружбы и БРИКС, а затем посмотрю, что будет дальше. Это будет зависеть от моего физического состояния. Что касается мыслей о завершении карьеры, то я планирую уйти после 2024 года», - заявила Мельникова.