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· Алина Алмакаева

Олимпийская чемпионка выступит на Играх БРИКС в Казани

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Ангелина Мельникова объявила о своем намерении выступить на Играх БРИКС, которые состоятся в Казани этим летом.

«Какие у меня планы на будущее? Во-первых, я собираюсь выступить на Играх Дружбы и БРИКС, а затем посмотрю, что будет дальше. Это будет зависеть от моего физического состояния. Что касается мыслей о завершении карьеры, то я планирую уйти после 2024 года», - заявила Мельникова.

Стоит отметить, что Ангелина Мельникова является олимпийской чемпионкой Игр в Токио (2020) и серебряной призеркой Игр в Рио-де-Жанейро (2016).

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