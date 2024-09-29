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Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка

В Верхнеуслонском районе, расположенном неподал...

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В Верхнеуслонском районе, расположенном неподалеку от Иннополиса, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 16:10 сформировалась многочасовая пробка, растянувшаяся на 13 километров в направлении Казани со стороны села Татарское Бурнашево. Затор начинается сразу после моста через реку Свиягу и завершается на подступах к деревне Покровка.

Причиной такого значительного затора стали ремонтные работы и временные перекрытия, которые затрудняют движение на данном участке. Водителям, оказавшимся в затруднительном положении, рекомендуется рассмотреть возможность объезда через платную трассу М-12, что может существенно сократить время в пути.

Несмотря на меры предосторожности, предпринятые дорожными службами, очереди на дороге продолжают увеличиваться, вызывая недовольство у автомобилистов. Водителей призывают быть терпеливыми и заранее планировать свои маршруты, учитывая текущую дорожную обстановку.

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