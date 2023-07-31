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· Полина Модестова

Один человек в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в урагане татарстанцев

В Минздраве РТ сообщили о состоянии пострадавших в урагане жителей Татарстана
Один человек в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в урагане татарстанцев

pixabay

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Главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава РТ Марина Воронцова рассказала, в каком состоянии находятся пострадавших в результате урагана в Татарстане. С ее слов, количество людей, получивших разных травмы - 56 человек. Из них 29 получили повреждения в результате урагана на озере Яльчик.

На данный момент восемь человек находятся в госпитале, из которых двое - в тяжелом состоянии. Остальные со средней тяжести повреждениями. У некоторых пациентов серьезные черепно-мозговые и скелетные травмы - в том числе и переломы позвоночника. В реанимации один человек, у которого диагностирована черепно-мозговая травма, сообщает tatarstan24.tv.

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