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Оценят и численность населения: в РТ 4 миллиона направят на анализ транспортных и пассажирских потоков

Татарстан направит 4 миллиона рублей на анализ транспортных и пассажирских потоков
Оценят и численность населения: в РТ 4 миллиона направят на анализ транспортных и пассажирских потоков

Яна Лаушкина

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Больше 10,4 миллиона рублей из бюджета Республики Татарстан было выделено на комплексный анализ корреспонденции Камской агломерации с использованием данных сотовых операторов. Цель таких работ - оценить численность населения, количество мест приложения труда и существующую структуру транспортной мобильности населения. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Заказчиком выступает Институт пространственного развития РТ.

В рамках разработки мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Камской агломерации будут оценены пассажирские и транспортные потоки. На эти цели выделят четыре миллиона рублей.

По данным сотовых операторов будут выявлять распределение численности населения, мест приложения труда, студенческих и школьных место по территории городов, а также количество дневного населения по территории городов.

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