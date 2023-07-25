Обсудили реализацию проекта: глава РТ встретился с первым заместителем министра юстиции РФ

Минниханов 25 июля встретился с первым заместителем министра юстиции РФ Забарчуком

В Доме Правительства РТ сегодня, 25 июля, прошла встреча главы республики Рустама Минниханова с первым заместителем министра юстиции РФ Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко. Обсуждались вопросы взаимодействия Республики с Министерством юстиции РФ по нескольким направлениям, среди которых реализация проекта «Квартал юстиции».

Напомним, что проект «Квартал юстиции», который расположена на Хади Такташа в Казани, был открыт в августе 2022 года. В комплексе административных зданий разместились центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив и Управление Министерства юстиции РФ по РТ.