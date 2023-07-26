Обошел все строение: глава РТ побывал в обновленном здании республиканского Минздрава

Глава Татарстана побывал в обновленном здании республиканского Минздрава

Глава Татарстана Рустам Минниханов накануне, 25 июля, посетил здание Министерства здравоохранения РТ. Он посмотреть, как ознакомился с проведенной реконструкцией и ремонтными работами.

Двухэтажное здание с цокольным этажом на Бутлерова - объект культурного наследия. Здание возвели в 1914 году и до 1920 в нем находилось отделение Дворянского земельного банка.

Глава республики осмотрел все помещения. Во время мероприятия с ним по реконструированному зданию ходил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, которые давал пояснения в ходе осмотра.

В здании есть конференц-залы и музей, а в одном из помещений стену оформили в историческом аспекте - здесь установлены портреты всех, кто когда-либо возглавлял ведомство, начиная с первого народного комиссара здравоохранения.