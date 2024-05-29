Обманувшего 43 человек казанского застройщика задержали

Сотрудники полиции провели обыски у владельцев фирмы «Таунхаусы и дома» в Казани. Сейчас задержаны 4 человека, пишет «Бизнес Онлайн».

По предварительным данным, основатели и топ-менеджеры застройщика предлагали построить жилье ниже рыночной стоимости, а в случае необходимости — продать и участки земли.

При этом в установленные сроки покупатели свои квартиры не получили. Строить дома так и не начали.

В деле есть 43 потерпевших, а предварительная сумма ущерба - около 78 миллионов рублей.

В настоящее время в следственный изолятор отправились учредитель организации Артур Валиуллин и работник Радик Утомбаев. Руководитель Нелли Желованова и ее предшественница Екатерина Губайдуллина сейчас под арестом дома.