Новым замом Минюста РТ стал 43-летний Марат Низамиев
Новым замом Минюста РТ стал 43-летний Марат Низамиев. Об этом рассказали в ведомстве.
Чиновник начал свою работу уже с сегодняшнего дня, 7 августа 2024 года.
Премьер-министр региона Алексей Песошин подписал документ о назначении Низамиева на пост.
Ранее Марат работал заместителем начальника Управления по координации взаимодействия органов ИВ Аппарата Кабинета Министров по Республике Татарстан.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань