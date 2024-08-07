Новым замом Минюста РТ стал 43-летний Марат Низамиев. Об этом рассказали в ведомстве.

Чиновник начал свою работу уже с сегодняшнего дня, 7 августа 2024 года.

Премьер-министр региона Алексей Песошин подписал документ о назначении Низамиева на пост.

Ранее Марат работал заместителем начальника Управления по координации взаимодействия органов ИВ Аппарата Кабинета Министров по Республике Татарстан.