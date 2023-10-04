Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Жителям Казани рассылают фейковые объявления от участкового об опасности плачущего ребенка

В местных чатах Казани стали появляться сообщения о фейковых объявлениях от участкового.

В объявлении говорится, что девушкам и женщинам необходимо быть осторожнее и, если по пути домой они встречают плачущего мальчика, который просит отвести его в конкретное место, не идти по указанному адресу.

Связано такое предупреждение с тем, что, как говорится в объявлении, плачущий ребенок - это новый способ преступников заманить жертву. Сообщение предлагают разослать по всем близким и родным.

Как сообщает ГТРК «Татарстан», сообщение является фейковым, а участковый с ним никак не связан. Отметим, что это уже не первый раз, когда сообщение подобного содержания распространяется неизвестными и не только по Татарстану.