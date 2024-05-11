Ночью жители РТ наблюдали северное сияние

Захватывающее природное явление наблюдалось в различных уголках республики. Фотографии этого удивительного зрелища были размещены в различных телеграм-каналах.

Первые отчеты о северном сиянии поступили еще до полуночи, и затем фотографии продолжали появляться на протяжении всей ночи. Местные жители отмечали, что это невероятное зрелище можно было увидеть невооруженным глазом.

Снимки были сделаны на набережных Челнов, в Нижнекамском и Альметьевском районах.