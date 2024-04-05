Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани
Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

pixabay.com

Подписаться в Telegram

4 апреля 2024 года, в Казани во дворе дома на ул. Побежимова 26-летний молодой человек на машине сбил мальчика. Об этом Ленар Гилмутдинов, рассказал врио руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД.

По информации ведомства, 6-летний ребенок переходил дорогу. Потерпевшего доставили в больницу с разными травмами.

Ранее мы писали о том, что в Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС. Пассажирское место спереди раскурочено.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

увидел мышь в квартире что делать

Новости Татарстана

18 часов назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

найти бухгалтера в Москве

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

20 часов назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

19 часов назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок
Лонгриды
2 дня назад

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Новости Татарстана

52 минуты назад

Аэропорт Казани закупит детекторы для обнаружения взрывчатки за 2 секунды

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

17 часов назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах

Новости Татарстана

17 часов назад

На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс
Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки
Новости Татарстана
час назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Новости Татарстана

20 часов назад

Костылева выиграла первенство РФ старшего возраста в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

Талые воды затопили мост в Азнакаевском районе – объезд в 74 км через Башкортостан

Новости Татарстана

день назад

2 подростков остаются в ДРКБ после атаки БПЛА
В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде
Новости Татарстана
18 часов назад

В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде