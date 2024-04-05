Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки
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4 апреля 2024 года, в Казани во дворе дома на ул. Побежимова 26-летний молодой человек на машине сбил мальчика. Об этом Ленар Гилмутдинов, рассказал врио руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД.
По информации ведомства, 6-летний ребенок переходил дорогу. Потерпевшего доставили в больницу с разными травмами.
Ранее мы писали о том, что в Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС. Пассажирское место спереди раскурочено.
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