Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани

4 апреля 2024 года, в Казани во дворе дома на ул. Побежимова 26-летний молодой человек на машине сбил мальчика. Об этом Ленар Гилмутдинов, рассказал врио руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД.

По информации ведомства, 6-летний ребенок переходил дорогу. Потерпевшего доставили в больницу с разными травмами.

Ранее мы писали о том, что в Казани днем иномарка наехала на автомобиль ДПС. Пассажирское место спереди раскурочено.