Нижнекамец предложил построить ж/д мост через Каму

В районе Нижнекамска в Татарстане один из местных жителей предложил возвести ж/д мост через реку Каму.

Такое предложение оказалось на странице «Карта идей» на платформе «Камская агломерация».

Один мужчина считает, что в Республике Татарстан необходимо построить железнодорожный мост, который бы смог соединить ж/д сообщением казанский аэропорт с аэропортом Нижнекамска.

Ранее мы писали о том, что кукольный театр «Экият», который находится в Казани, получил досудебную претензию на 500 тысяч рублей за то, что они использовали наименования героев народных сказок Татарстана. Об этом рассказал депутат, худрук театра Ильгиз Зайниев.

По словам Ильгиза, организация, которая попросила деньги с учреждения, ничего не производит и у них нет товаров, просто когда-то они запатентовали несколько наименований, чтобы заработать.