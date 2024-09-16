Нижнекамцы 15 сентября взяли бронзу на соревнованиях для слабовидящих

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 15 сентября 2024 года, состоялись соревнования на велотандемах при участием незрячих и слабовидящих людей.

Со всей России на место прибыли целых 18 экипажей.

Делегация из Нижнекамска Республики Татарстана включала в себя 4 участников с 2 велотандемами. По результатам мероприятий татарстанский экипаж с пилотом Алмазом Билаловым и стокером Дмитрием Вавиловым взял бронзовые медали.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Казани.

Спортсменка сообщила, что своим прокатом она вполне осталась довольна, вот только не идеален двойной аксель. Девушка отметила, что ее программа была поставлена за 2 недели, ее придумал хореограф Яметовой. Известно, что у Вероники Яметовой есть победа в финале Кубка РФ 2022 года.