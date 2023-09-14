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· Полина Модестова

Невосполнимая утрата для всего региона: сегодня скончалась народная артистка РТ

14 сентября скончалась народная артистка Татарстана Флера Сулейманова
Невосполнимая утрата для всего региона: сегодня скончалась народная артистка РТ

pixabay

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Народная артистка Татарстана Флера Сулейманова скончалась сегодня, 14 сентября 2023 года, в больнице. Женщине было 84 года. Сообщила об этом порталу «Татар-Информ» родственница усопшей.

Флера Сулейманова родилась 9 марта 1939 года в селе Старое Барышево Камско-Устьинского района татарской АССР. Она была известна в том числе как исполнительница одной из самых популярных песен на татарском языке, которая была посвящена матерям - «Әниемә».

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