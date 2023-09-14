Новости Татарстана
· Полина Модестова

Несмотря на засуху: в Татарстане собранный урожай позволит обеспечить население продуктами

Собранный летом 2023 года в РТ урожай позволит полностью обеспечить население продуктами
Несмотря на засуху: в Татарстане собранный урожай позволит обеспечить население продуктами

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Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана заявил, что, несмотря на засуху, которая наблюдалась этим летом, землевладельчества Татарстана смогли собрать 3,7 миллиона тонн зерновых. Такое количество урожая позволит полностью обеспечить население продуктами питания.

Раис республики заявил, что год для аграриев не был простым, однако это не помешало достигнуть отличных показателей по сбору зерновых. Он также отметил, что ожидается сбор больше 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы, не меньше тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей. Такое количество собранных продуктов позволит полностью обеспечить население продуктами питания.

Достичь таких показателей стало возможно благодаря планомерной поддержке аграриев: субсидированию покупки минеральных удобрений, внедрению влагосберегающих технологий и другим мерам поддержки.

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