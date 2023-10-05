Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата

Два депутата Татарстана лишились мандата после проверки сведений о доходах

В Татарстане два депутата были лишены полномочий из-за коррупционных дел. Об этом рассказал заместитель начальника управления главы Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов в ходе пресс-конференции.

Со слов Гаязова, народные избранники были лишены полномочий в связи с нарушениями при предоставлении сведений о доходах. Сообщается, что они скрыли значительные суммы.

Он также рассказал, что в Альметьевском районе РТ установили неправомерное и неэффективное использование денежных средств, недостатки в земельно-имущественных отношениях, нарушение природоохранного законодательства и неправильное использование средств фонда обязательного медицинского страхования.