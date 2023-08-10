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Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

На трассе «Казань — Оренбург» до 11 августа ограничили скорость из-за капремонта
Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

Катя Царева

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На участке трассы Казань - Оренбург на южном выезде из Казани было введено временное ограничение. Как сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», с 9 по 11 августа 2023 году временно ограничат скорость движения от границы Казани до развязки Усады - на участке от км 10+910 по км 13+700 - и здесь же сузят проезжую часть. Связана данная мера с проведением укладки асфальтобетона в рамках капитального ремонта. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения работ.

Представители ФКУ приносят извинения за доставленные неудобства и призывают автомобилистов строго следовать требованиями временных дорожных знаков и разметки. Они также советуют автомобилистам заблаговременно выбирать маршруты движения, учитывая введенные ограничения, чтобы исключить возможность заторов на участке трассы.

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