Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

На трассе «Казань — Оренбург» до 11 августа ограничили скорость из-за капремонта

На участке трассы Казань - Оренбург на южном выезде из Казани было введено временное ограничение. Как сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», с 9 по 11 августа 2023 году временно ограничат скорость движения от границы Казани до развязки Усады - на участке от км 10+910 по км 13+700 - и здесь же сузят проезжую часть. Связана данная мера с проведением укладки асфальтобетона в рамках капитального ремонта. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения работ.

Представители ФКУ приносят извинения за доставленные неудобства и призывают автомобилистов строго следовать требованиями временных дорожных знаков и разметки. Они также советуют автомобилистам заблаговременно выбирать маршруты движения, учитывая введенные ограничения, чтобы исключить возможность заторов на участке трассы.