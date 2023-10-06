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· Полина Модестова

Не знает, как вести себя в обществе: министр образования РТ высказался против семейного образования

Министр образования Татарстана высказался против семейного образования
Не знает, как вести себя в обществе: министр образования РТ высказался против семейного образования

pixabat

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В Татарстане глава Минобрнауки Ильсур Хадиуллин заявил, что он выступает против перехода детей на семейное образование, передает газета «Республика Татарстан».

По официальным данным в мае 2023 года на семейном обучение в РТ находились 3 855 детей. Из них большая часть - ученики начальных классов.

Глава ведомства сичтает, что такая система обучения не идет на пользу школьникам, так как они в это время оторваны от реальной жизни и образовательный среды. Ильсур Хадиуллин также заявил, что дети при обучении дома не могут нормально социализироваться и сформироваться как личность в коллективе. Такой ребенок, по его мнению, после окончания обучения останется без навыков поведения в обществе и без понимания того, как правильно выстраивать отношения.

Глава ведомства отмечает, что, по статистике, дети, которые находятся на семейном обучении, демонстрируют низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ, если сравнивать с теми, кто посещал школу. Помимо того, некоторые родители даже отказываются от прохождения детьми промежуточной аттестации.

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