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· Полина Модестова

Не защищено несколько сотен: в РТ рассказали о необходимости биологической защиты животноводческих предприятий

В Татарстане рассказали о необходимой биологической защите животноводческих предприятий
Не защищено несколько сотен: в РТ рассказали о необходимости биологической защиты животноводческих предприятий

pixabay

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Глава управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов заявил на брифинге в кабмине РТ о проблеме, связанной с биологической безопасностью на крупных птицеводческих и животноводческих предприятиях республики.

С его слов, из 34 птицефабрик только у тре есть биозащита - система защиты животных от инфекционных и инвазионных заболеваний. Из 17 свиноводческих предприятий на сегодняшний день критериям биологической защищенности соответствует лишь 12. С его слов, не защищено также и 239 крупных предприятий по содержанию крупного рогатого скота - больше 500 голов.

Глава управления ветеринарии сообщил, что наибольший риск завоза инфекции в РТ из других регионов - именно с живым скотом. Предприниматели, которые занимаются перепродажей скота, подвергают опасности людей и животноводство, заявил он.

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