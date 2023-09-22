Не успели оплатить учебу: КФУ вернет деньги иностранным студентам, которые так и не были зачислены

КФУ вернет деньги не зачисленным в 2023 году иностранным студентам

Казанский федеральный университет (КФУ) вернет деньги тем иностранным студентам, которые оплатили обучение с опозданием, из-за чего не были зачислены в вуз. Как сообщает «Ъ-Казань», ссылаясь на пресс-службу КФУ, абитуриенты не были зачислены, в связи с чем в соответствии с заключенным договорами на обучение денежные средства будут возвращены им в полном объеме на основании письменных заявлений. Отмечается также, что абитуриентам, которые не были зачислены на обучение в вуз, не может быть оформлено приглашение.

Напомним, что в социальных сетях ранее стали появляться жалобы абитуриентов на то, что они прошли вступительные экзамены и даже оплатили учебу, но так и не увидели приказа о своем зачислении. В КФУ же объяснили, что приглашения не выслали тем абитуриентам, которые не оплатили учебе в течение семи дней после заключения договора.

Всего в 2023 году зачислили больше 2,5 тысячи иностранных граждан из визовых стран. Не сообщается, какое количество абитуриентов с оплатой опоздали.