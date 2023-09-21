Не только теория, но и практика: пенсионеры Казани расскажут о защите от мошенников

В Казани пенсионерам расскажу о защите от мошенников

В казанских многофункциональных центрах в декаду пожилого человека проведут обучающие занятия для пенсионеров. Специалисты расскажут присутствующим о том, как защититься от мошенников, которые крадут пароль от госуслуг, как избежать встречи со злоумышленникам при купле-продаже недвижимости.

Пенсионеры смогут узнать и о том, для чего используются биометрические данные, как создать личный кабинет на портале госуслуг, для чего можно использовать электронные сервисы и как это делать по максимуму.

Будут также, помимо теоретических, организованы и практические уроки в компьютерном классе. Бесплатные занятия будут проходить 2 октября в МФЦ «Зареченский», на Чистопольской, 5, и «Приволжский», на Авангардной, 74. Начало в 10 утра. Необходима предварительная запись по телефону +7 (843) 222-06-21.