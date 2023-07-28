Не принимали никаких мер по капремонту: председатель СУ СК РФ заинтересовался аварийным домом в Казани

Председатель СУ СК РФ Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела по нарушению жилищных прав местных жителей и установленных обстоятельства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация об аварийном состоянии жилого дома в Казани. Сообщалось, что с 1998 года сотрудники УК не принимали никаких мер по проведению капитального ремонта и устранению дефектов конструкций здания, из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ России, которая предполагает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.