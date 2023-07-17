«Не нужно принимать все на веру»: в Челнах активизировались телефонные террористы

В Челнах в июле 2023 года активизировались телефонные террористы

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что в городе стало больше телефонных звонков об экстренных эвакуациях. На прошедшей неделе появились звонки, в которых сообщалось о немедленной эвакуации. Поступали они якобы от правоохранительных органов в органы власти, учреждения образования и здравоохранения. Глава города отметил, что необходимо, чтобы они были проверены.

- Не нужно принимать все на веру, но и не следует создавать панику, - заявил Наиль Магдеев.

Он считает, что звонки необходимо перепроверять, уточнять информацию, которая поступает в разные учреждения.