Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Вакансия с самой высокой заработной платой в сентябре есть в Челнах - водитель категории Е. Сотрудники могут получать от 150 тыс. рублей ежемесячно. Об этом говорится в сервисе Superjob.

На 2 месте в списке – сервисный инженер по холодильному оборудованию – от 140 тыс. рублей. На 3 месте – инженер-технолог – 83 тысячи рублей.

Кроме того, в топе-5 есть вакансии: сервисный инженер – от 82 тысяч рублей и замглавного бухгалтера – от 80 тысяч рублей.

Во время исследования были просмотрены 44 тысячи предложений о работе в 17 городах, где численность населения составляет - до 1 миллиона человек.

Ранее мы писали о том, что названы еще одни самые высокооплачиваемые вакансии в Казани.

Во время исследования специалисты просмотрели около 117 тысяч вакансий в огромных городах России, в том числе и в Казани.