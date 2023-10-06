Навестил родных мобилизованного: глава Пестречинского района РТ наколол дрова и снабдил продуктами семью

Глава Пестречинского района 5 октябрям наколол дрова и снабдил продуктами семью бойца СВО

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов вместе с представителем исполкома навестил семью мобилизованного бойца в деревне Люткино и рассказал о своем визите в телеграм-канале.

Он отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей - первоочередная задача власти на местах.Именно поэтому им и был осуществлен рабочий выезд.

Глава муниципального образования с помощниками наколол и сложил дрова, привел продукты. Он также осмотрел печь, к ремонту которой приступят в скором времени. В доме также произведут полную замену электропроводки и установят пожарные извещатели.