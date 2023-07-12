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· Полина Модестова

Нашли пустые палатки и засохшую еду: из реки Меша в Татарстане достали автомобиль с телами

В Татарстане автомобиль Citroën съехал в реку Меша и погибли мужчина и женщина
Нашли пустые палатки и засохшую еду: из реки Меша в Татарстане достали автомобиль с телами

ГУ МЧС РФ по РТ

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Накануне, 11 июля 2023 года, в 18:42 поступило сообщение о том, что на берегу реки Меша, рядом в н.п. Карповка Пестречинского района, были обнаружены пустые палатки и высохшая еда. Людей рядом не было.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Позже на месте нашли оторванный задний бампер с госномерами от автомобиля. Как предположил обратившийся к спасателям, машина съехала с обрыва в реку Меша.

После получения сообщения на место происшествия сразу же выехали экстренные службы. Сегодня ночью, в половине второго, на берег из реки извлекли автомобиль марки "Ситроен". Внутри были обнаружены тела друх погибших - мужчина и женщина 1989 и 1986 года соответственно. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

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