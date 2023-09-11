Новости Татарстана
· Полина Модестова

Нарушений не зафиксировали: в Татарстане завершился единый день голосования

В Татарстане 10 сентября завершился единый день голосования
Нарушений не зафиксировали: в Татарстане завершился единый день голосования

ЦИК РТ

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На территории Татарстана в 20 часов по московскому времени 10 сентября были закрыты все избирательные участки - голосование подошло к концу.

В ЦИК Татарстана отметили, что голосование проводилось на территории 36 муниципальных районов. В Казани выбирали депутата Казгордумы в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16. Голосование прошло в штатном режиме. Отмечается, что не были зафиксированы нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

За чистотой дополнительных выборов на избирательных участков следили 654 наблюдателя от кандидатов в депутаты, Общественной палаты РТ и от политических партий. Помимо того, работали и представители СМИ.

На телефон горячей линии ЦИК РТ за 10 сентября поступило около ста сообщений, которые носили информационный характер. Жалоб зафиксировано не было.

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