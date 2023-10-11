Направление активно развивают: в РТ планируют нарастить пассажиропоток на реках

В Татарстане планируют нарастить пассажиропоток на реках до 500 тысяч человек

К 2025 году Татарстан увеличит пассажиропоток речных перевозок в 1,5 раза - до 500 тысяч человек, о чем сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании в Москве министру транспорта России Виталию Савельеву. С его слов, на сегодняшний день протяженность внутренних водных путей Татарстане - больше тысячи километров, втак как в республике сохранена сеть социально значимых речных пассажирских маршрутов.

Как рассказал глава Татарстана, сейчас это направление развивают: строятся новые причалы, реконструируется существующая причальная инфраструктура, проводится ремонт действующего флота. В этом году также были приобретены три новых судна, которые построили на Зеленодольском заводе имени Горького.

Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году РТ на ПМЭФ подписала соглашение о проекте «Великий Волжский путь», который предполагает сотрудничество регионов по развитию речных межрегиональных перевозов.