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· Полина Модестова

Направят миллионы: в Татарстане займутся защитой от кибератак

Администрация главы Татарстана направит миллионы на защиту от кибератак
Направят миллионы: в Татарстане займутся защитой от кибератак

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Управление делами президента РТ выделит 6,7 миллиона рублей на защиту информации от хакерских атак и утечек - на госзакупках появился соответствующий тендер.

Среди основания для оказания работ приводится закон России «О государственной тайне», а также требования по технической защите информации. Судя по опубликованным документам, заказчику необходимо будет оценить эффективность защищенности информации от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений и электромагнитных наводов.

В тендере также выделили отдельно, что исполнителю необходимо будет «строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную и коммерческую тайны». На выполнение работ выделяется 30 дней.

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