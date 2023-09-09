Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Случилось то, чего так боялись россияне. На избирательных участках раздали повестки. Случилось это на одном из участков для голосования в Геленджике, а рассказал о ситуации депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, не забыв показать на фото те самые повестки, которые вручили наблюдателям.

Наблюдатель с фамилией Огородников пояснил, что повестку в военкомат ему пытались вручить стражи порядка еще за сутки на начала голосования. Не удалось. И тогда они пошли другим путем - документ вручили прямо на участке, что сам Огородников считает "актом запугивания".

В военкомате отметили, что никому ничего на участке не вручали, не вручают и вручать не собираются.