Новости Татарстана
· Елена Лисова

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Наблюдателям начали вручать повестки на избирательных участках: что происходит?

Фото: телеграм-канал Сафронова

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Случилось то, чего так боялись россияне. На избирательных участках раздали повестки. Случилось это на одном из участков для голосования в Геленджике, а рассказал о ситуации депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, не забыв показать на фото те самые повестки, которые вручили наблюдателям.

Наблюдатель с фамилией Огородников пояснил, что повестку в военкомат ему пытались вручить стражи порядка еще за сутки на начала голосования. Не удалось. И тогда они пошли другим путем - документ вручили прямо на участке, что сам Огородников считает "актом запугивания".

В военкомате отметили, что никому ничего на участке не вручали, не вручают и вручать не собираются.

"Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты", — заявили в военкомате Геленджика.

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