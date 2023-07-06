На выплату направят 1,3 миллиарда: "КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

«КАМАЗ» утвердил рекордные для себя дивиденды за 2022 год

Акционеры ПАО "КАМАЗ" на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022 год - 5,4 миллиарда рублей. Из них на выплату дивидендов направят 1,3 миллиарда рублей, а оставшиеся средства распределят.

В последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 года. Тогда их размер составлял 0,54 рубля на акцию и всего - около 382 миллионов рублей. За 2022 года выплата компании будет рекордной за ее историю. До этого наиболее крупной была выплата дивидендов в 2018 году, за 2017, она составила 1,06 рубля на акцию и всего было направлено 750 миллионов.

На данный момент "КАМАЗ" не раскрывает изменения в составе акционеров. Известно, что на конец 2022 года его основными владельцами были "Ростех", ООО "Автоинвест" и германский Daimler AG, сообщает interfax.ru.