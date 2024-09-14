На трассе М7 автомобиль столкнулся с грузовиком

Сегодня на трассе М7, в Актанышском районе, произошла трагическая авария, которая унесла жизни водителя и пассажира легкового автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, водитель не уступил дорогу, что привело к столкновению с крупногабаритным грузовым автомобилем.

Скорость и невнимательность, ставшие причиной аварии, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.