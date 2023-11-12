На свадьбу бойца СВО в Тетюшах родственники пришли в чувашских костюмах

В Тетюшах прошла свадьба участника спецоперации. На свадьбе присутствовали близкие родственники жениха, прекрасно облаченные в национальные костюмы Чувашии, тогда как супруги сами избрали для этого знаменательного дня наряды в стиле Мордовии.

Молодожены уверенные, что союз принесет им не только множество новых родственников, но и создаст благоприятную обстановку для будущего семейного счастья. Они уже ждут строительство общего дома и их будущие дети.