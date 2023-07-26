На семь градусов выше нормы: в Татарстане в ближайшие дни воздух прогреется почти до 40 градусов

Вильфанд спрогнозировал до 37 градусов жары в Татарстане с 28 июля

В ближайшие несколько дней в Татарстане воздух может прогреться до 36-37 градусов, что примерно на 7 градусов выше нормы, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Со слов специалиста, такая температура будет держаться в республике 28 и 29 июля. Схожая ситуация будет наблюдаться в Чувашии и Ульяновской области.

Еще более жаркая погода будет держаться в Краснодарском крае - здесь температура воздуха прогреется до 39 градусов.