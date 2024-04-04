В 6 утра на рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

По данным «БИЗНЕС Online», проверка трудовых мигрантов состоялась 4 апреля на рынке «Привоз» в Казани. По словам продавцов, примерно в 6 утра на место прибыли 2 автобуса с сотрудниками полиции, ОМОН и миграционной службы.

Один из очевидцев рассказал, что у мигрантов проверяли документы. В частности, где прописаны и где живут. На это ушло примерно 30 минут. Примерно человек 10 человек забрали, чтобы уточнить обстоятельства.

Некоторые продавцы заявили, что проверка связана с недавней жуткой трагедией в «Крокус Сити Холле», но заместитель директора рынка сообщил, что такие проверки где-то раз в месяц, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что не так давно появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в Райана Гослинга в Казани.