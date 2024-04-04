Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

В 6 утра на рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов
Подписаться в Telegram

По данным «БИЗНЕС Online», проверка трудовых мигрантов состоялась 4 апреля на рынке «Привоз» в Казани. По словам продавцов, примерно в 6 утра на место прибыли 2 автобуса с сотрудниками полиции, ОМОН и миграционной службы.

Один из очевидцев рассказал, что у мигрантов проверяли документы. В частности, где прописаны и где живут. На это ушло примерно 30 минут. Примерно человек 10 человек забрали, чтобы уточнить обстоятельства.

Некоторые продавцы заявили, что проверка связана с недавней жуткой трагедией в «Крокус Сити Холле», но заместитель директора рынка сообщил, что такие проверки где-то раз в месяц, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что не так давно появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в Райана Гослинга в Казани.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

избавиться от борщевика на участке

Лонгриды

7 часов назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Интересное в Казани

3 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

портной на дому в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

час назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

7 часов назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара
Новости Татарстана
2 часа назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

2 минуты назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

27 минут назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах

Новости Татарстана

час назад

На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс
В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде
Новости Татарстана
час назад

В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде

Новости Татарстана

час назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

3 часа назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Костылева выиграла первенство РФ старшего возраста в Казани
Новости Татарстана
2 часа назад

Театр «У Моста» из Перми в Казани представит комедию «Мачеха Саманишвили»