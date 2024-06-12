На реке в Зеленодольском района утонул 14-летний подросток

Вечером в п. Нижние Вязовые Татарстана утонул 14-летний ребенок. Об этом сообщили в мэрии района.

Все случилось на реке Хрустальный, именно туда 3 приятеля пришли купаться. Один из них прыгнул в водоем, не смог сам выбраться из воды и захлебнулся. Тело подростка извлекли из воды местные жители.

Представители района рассказали, что место, где плавал погибший, не предназначено для купания, на берегу есть запрещающие аншлаги.

Ранее мы писали о том, что в Казани школьник на самокате попал под машину.