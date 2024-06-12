Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

На реке в Зеленодольском района утонул 14-летний подросток

Представители района рассказали, что место, где плавал погибший, не предназначено для купания

Мэрия Зеленодольского района

Подписаться в Telegram

Вечером в п. Нижние Вязовые Татарстана утонул 14-летний ребенок. Об этом сообщили в мэрии района.

Все случилось на реке Хрустальный, именно туда 3 приятеля пришли купаться. Один из них прыгнул в водоем, не смог сам выбраться из воды и захлебнулся. Тело подростка извлекли из воды местные жители.

Представители района рассказали, что место, где плавал погибший, не предназначено для купания, на берегу есть запрещающие аншлаги.

Ранее мы писали о том, что в Казани школьник на самокате попал под машину.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

Интересное в Казани

16 часов назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

услуги по уничтожению борщевика днепропетровская

Новости Казани

день назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

заказать озвучку книги в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

16 часов назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Новости Казани

16 часов назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Новости Казани

день назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Новости Казани

20 часов назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария
Лонгриды
14 часов назад

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

Новости Казани

19 часов назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Интересное в Казани

21 час назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

20 часов назад

Около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м

Новости Казани

21 час назад

Утром в Казани столкнулись 2 иномарки, образовалась пробка
В Татарстане до 4,66% подорожали яблоки и лук
Новости Татарстана
42 минуты назад

В Татарстане до 4,66% подорожали яблоки и лук

Новости Татарстана

22 часа назад

В Залесном 10 июня загорелась кровля гаражей по вине детей

Новости Казани

23 часа назад

Павлина-хулигана вернули в казанский зоопарк

Новости Казани

23 часа назад

2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани
От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 
Интересное в Казани
6 дней назад

От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 