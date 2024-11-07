На Пхукете переодетые мужчины напали на туриста из Челнов из-за шутки

На камере видеонаблюдения можно увидеть, как люди кидаются на мужчину на дороге. Видно, как потерпевший получает оплеухи, закрывается и пытается уйти, однако около 5 человек на каблуках идут за ним.

Тогда мужчина принялся бежать, вот только его догнала широкоплечая «леди» с сумкой и принялась давать пощечины. Когда он снова попытался скрыться, догонять его не стали.

В Интернете рассказали, что причина ссоры - издевательства жителя России над мужчина, которые переоделись в женщин. "Дамы" не стали терпеть насмешки.

По информации социальных сетей, потерпевший приехал в страну из Набережных Челнов Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что 2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан. Девушки во всем признались.