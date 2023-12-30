На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

Не так давно на территории Российской Федерации открылась новая платная трасса, которая обозначается как М-12 и ведет от Москвы до Казани и наоборот. Однако на новых баннерах и указателях были обнаружены ошибки в названиях городов, пишет kazan.kp.ru.

На баннерах трассы М-12 вместо города Сергач, был указан город «Сергачь», а вот город Судогда переименовали в «Судогу».

Представители строительной компании «Автодор» заявили, что ошибки будут исправлены и баннеры переделаны, как только это позволят сделать погодные условия.

Добавим, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично проверял новую платную трассу от Москвы до Казани и обратно, и заявил, что «все продумано, все на высшем уровне».