Новости Татарстана
· Ульяна Сенько

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

kremlin.ru

Подписаться в Telegram

Не так давно на территории Российской Федерации открылась новая платная трасса, которая обозначается как М-12 и ведет от Москвы до Казани и наоборот. Однако на новых баннерах и указателях были обнаружены ошибки в названиях городов, пишет kazan.kp.ru.

На баннерах трассы М-12 вместо города Сергач, был указан город «Сергачь», а вот город Судогда переименовали в «Судогу».

Представители строительной компании «Автодор» заявили, что ошибки будут исправлены и баннеры переделаны, как только это позволят сделать погодные условия.

Добавим, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично проверял новую платную трассу от Москвы до Казани и обратно, и заявил, что «все продумано, все на высшем уровне».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей за Путина

Интересное в Казани

день назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

обработка подвала от плесени в москве

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 установили баннеры с двумя ошибками

Интересное в Казани

3 дня назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией

демонтаж раковины в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика

Новости Татарстана

час назад

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика

Новости Татарстана

16 часов назад

В последнюю пятницу года Казань стоит в 9-бальных пробках
Лонгриды
17 часов назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Казани

25 минут назад

В Казани сильно увеличилось число о продаже автомобилей с пробегом

Интересное в Казани

день назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

Новости Татарстана

час назад

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

Новости Татарстана

16 часов назад

В последнюю пятницу года Казань стоит в 9-бальных пробках
Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
2 дня назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Минниханов вручил награду специалисту по связям со СМИ Казгордумы

Новости Татарстана

16 часов назад

Челнинский батутист вернулся из Китая с золотой медалью

Новости Татарстана

17 часов назад

Восемь стран претендуют на проведение фиджитал «Игр будущего»
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники