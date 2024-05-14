На Игры БРИКС за месяц до турнира продали уже более 20 тысяч билетов

Более 20 тыс. билетов на Игры БРИКС уже проданы, причем наибольшее количество приобрели жители Казани. Также в списке лидеров по продажам – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на брифинге в кабмине.

"Первая партия билетов на Игры БРИКС была выпущена 23 апреля. В настоящее время можно приобрести билеты на различные виды спорта, такие как плавание, гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, карате, спортивная борьба и другие", - отметил официальный представитель.

Чаще всего билеты покупали жители стран СНГ, но также ожидаются и участники из других государств.