На борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане потратят более 34 млн рублей

На мероприятия по сокращению популяции непарного шелкопряда в РТ выделено более 34 миллионов рублей из федерального бюджета, согласно данным с портала госзакупок.



Планируется выделить 18,2 миллиона рублей на обработку части территорий Азнакаевского, Бавлинского и Лениногорского лесничеств, а также 10,8 миллиона на обработку территорий Азнакаевского и Бугульминского лесничеств. В последней зоне обработка будет выполнена с использованием авиации, включая воздушное судно.

Также планируется направить 5,1 миллиона рублей на обработку наземным способом территорий Болгарского лесничества.



Обработка будет проводиться рано утром и поздним вечером при скорости ветра до 4 м/с. Выбранное средство должно быть одобрено для использования на территории страны.Сервис должен быть завершен к 10 июня 2024 года.

Ранее, стало известно, что в Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе.