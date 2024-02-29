На борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане потратят более 34 млн рублей
РИА Новости
На мероприятия по сокращению популяции непарного шелкопряда в РТ выделено более 34 миллионов рублей из федерального бюджета, согласно данным с портала госзакупок.
Планируется выделить 18,2 миллиона рублей на обработку части территорий Азнакаевского, Бавлинского и Лениногорского лесничеств, а также 10,8 миллиона на обработку территорий Азнакаевского и Бугульминского лесничеств. В последней зоне обработка будет выполнена с использованием авиации, включая воздушное судно.
Также планируется направить 5,1 миллиона рублей на обработку наземным способом территорий Болгарского лесничества.
Обработка будет проводиться рано утром и поздним вечером при скорости ветра до 4 м/с. Выбранное средство должно быть одобрено для использования на территории страны.
Сервис должен быть завершен к 10 июня 2024 года.
Ранее, стало известно, что в Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе.