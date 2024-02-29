Новости Татарстана
· Артем Акчурин

На борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане потратят более 34 млн рублей

На борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане потратят более 34 млн рублей

РИА Новости

Подписаться в Telegram

На мероприятия по сокращению популяции непарного шелкопряда в РТ выделено более 34 миллионов рублей из федерального бюджета, согласно данным с портала госзакупок.

Планируется выделить 18,2 миллиона рублей на обработку части территорий Азнакаевского, Бавлинского и Лениногорского лесничеств, а также 10,8 миллиона на обработку территорий Азнакаевского и Бугульминского лесничеств. В последней зоне обработка будет выполнена с использованием авиации, включая воздушное судно.

Также планируется направить 5,1 миллиона рублей на обработку наземным способом территорий Болгарского лесничества.


Обработка будет проводиться рано утром и поздним вечером при скорости ветра до 4 м/с. Выбранное средство должно быть одобрено для использования на территории страны.

Сервис должен быть завершен к 10 июня 2024 года.

Ранее, стало известно, что в Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

21 час назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

помогает ли сетка на вентиляции от тараканов

Новости Казани

21 час назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

замена сальников мотоблока в Москве

Новости Казани

21 час назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство
Лонгриды
день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

час назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

час назад

Дизайн выставочных стендов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани наградили лучших ученых Татарстана
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

3 часа назад

В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

Новости Казани

4 часа назад

Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой