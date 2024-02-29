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· Артем Акчурин

В Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе

В Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе

Мэрия Казани

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В Татарстане молодежь все реже выбирает официальную государственную регистрацию семьи. Причиной этому становятся альтернативные формы брака, утверждает начальник управления ЗАГС Казани, Елена Студеникина.

По ее словам, сейчас основной проблемой молодежи становится отсутствие желания официально оформлять отношения. Все больше пар предпочитают гражданский брак.

В регионе фиксируется увеличение числа семей, которые предпочитают провести никах и все. Главное торжество происходит на момент никаха, а регистрация брака откладывается на неопределенный срок. Люди не спешат обращаться за государственной регистрацией брака, подчеркнула Студеникина.

Ранее, в ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит».

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