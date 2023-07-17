«На берегу остались лишь тапочки»: под Нижнекамском из воды достали тело погибшего

Под Нижнекамском 16 июля в озере утонул 60-летний мужчина

Накануне днем, 16 июля 2023 года, в ГУ МЧС Росси по РТ поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего мужчины в озере Юртово, в деревне Ильинка Нижнекамского района. Как рассказали очевидцы, на берегу остались лишь тапочки погибшего.

Тело мужчины 1963 года рождения извлекли с поверхности воды в пяти метрах от берега. Оно было передано сотрудникам полиции.

Предварительной причиной произошедшей трагедии сотрудники МЧС называют нарушения правил поведения на водном объекте, Отмечается также, что водоем не был оборудован для купания.