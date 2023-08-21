Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

На 99-ом году жизни скончался создатель Камаза

На 99-ом году жизни скончался создатель Камаза

Подписаться в Telegram

На 99-ом году жизни умер создатель Камаза Лев Васильев.

Леонид Борисович был генеральным директором «Москвича», основателем Камаза. Он также принимал участие разработке и реализации первых автомобилей. И возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.


Благодаря ему автоград Татарстана увидел лучших специалистов, уникальных проектировщиков. Только за пять первых лет было выпущено 243 тысячи автомобилей. Кроме того, он был почётным жителем Набережных Челнов.
Отметим, что дата и сто прощания будут известны чуть позже.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
3 часа назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Татарстана

день назад

Стала известна полная программа фестиваля «Вкусная Казань» на 19-20 августа

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

служба уничтожения плесени

Новости Казани

день назад

37-летний участник «Ночной Казани» погиб во время забега

Интересное в Казани

2 дня назад

Предпринимателям Татарстана расскажут, как запустить рекламу в Яндексе

отремонтировать кресло в Москве

Новости Казани

16 часов назад

23- летний казанец задержан за распространение порнографии

Новости Казани

16 часов назад

В Казани построили школу на улице Рауиса Гареева

Новости Татарстана

день назад

Ураган возможен: профессор КФУ рассказал, к какой погоде готовиться на выходных

Новости Татарстана

22 часа назад

Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Новости Татарстана

день назад

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев
Лонгриды
2 дня назад

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

Важное в РТ

24 минуты назад

Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета с кинотеатром и цифровым ТВ бесплатными

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

2 часа назад

Московские рейсы экстренно сели в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

На 99-ом году жизни скончался создатель Камаза
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
2 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Казани

14 часов назад

УНИКС заключил контракт с бывшим баскетболистом НБА Гином

Новости Татарстана

день назад

Китай планирует открыть прямые рейсы из Казани

Новости Казани

день назад

Перспективы развития отрасли связи в России: Взгляд инвестора Юлии Погасий
Пора в школу: 16 стильных образов для детей
Интересное в Казани
6 дней назад

Пора в школу: 16 стильных образов для детей