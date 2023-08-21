На 99-ом году жизни скончался создатель Камаза

На 99-ом году жизни умер создатель Камаза Лев Васильев.



Леонид Борисович был генеральным директором «Москвича», основателем Камаза. Он также принимал участие разработке и реализации первых автомобилей. И возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.



Благодаря ему автоград Татарстана увидел лучших специалистов, уникальных проектировщиков. Только за пять первых лет было выпущено 243 тысячи автомобилей. Кроме того, он был почётным жителем Набережных Челнов.Отметим, что дата и сто прощания будут известны чуть позже.