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· Артем Акчурин

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

kp.ru

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В Татарстане был зафиксирован рост случаев незаконной оплаты покупок с использованием чужих банковских карт. Об этом проинформировали пресс-службе Министерства внутренних дел РТ. За последние сутки в полицию обратились 6 жителей республики с подобными жалобами.

Из числа пострадавших, у двух граждан были украдены банковские карты. Например, 18-летний внук из Арского района украл у своей бабушки пенсионного возраста карту и снял с нее 219 тысяч рублей, используя хранившийся рядом PIN-код.


В двух других случаях были совершены покупки через систему PayPass. Например, менеджер из Набережных Челнов потеряла карту, не заблокировав ее, и через две недели со счета было украдено 16 тысяч рублей.

Другие два преступника использовали найденные карты для онлайн-покупок. Таким образом, 21-летний житель Зеленодольска потерял 4,5 тысячи рублей.

МВД напоминает о важности оперативного блокирования утерянной банковской карты. Советуется не разглашать данные карты третьим лицам и производить все операции самостоятельно. Также рекомендуется установить лимит на сумму ежедневных платежей.

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