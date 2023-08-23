Мужчине, который сбросил ребёнка с качелей, хотят отменить оправдание

Генпрокуратура обратилась к Верховному суду с просьбой отменить оправдание для местного жителя, который был оправдан за то, что намеренно сбросил чужого ребенка с качелей.



В прошлом году житель челнов - Рамиз Шаймиев столкнулся с неприятной ситуацией, когда его четырехлетняя дочь упала с карусели, на которой качалась вместе с другим ребенком. Мужчина посадил эту чужую девочку на качели и сделал ими резое движение вниз, в результате чего малышка сильно травмировала свое лицо и грудную клетку.





Мужчина по решению суда провести 4 месяца на исправительных работах и платить штраф в 20% от заработной платы.Тем не менее, решение суда было отменено в связи с отсутствием оснований для уголовного преследования.Недавно прокуроры решили пересмотреть дело и пришли к выводу, что Шаймиев виновен в падении собственной дочери – это был он, кто посадил ее на карусель без достаточного присмотра, не обеспечив безопасность, и затем наказал чужого ребенка, пытаясь скрыть свою собственную небрежность. Заседание по делу назначено на 31 августа.