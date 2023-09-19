Новости Татарстана
· Полина Модестова

Можно не ждать официального старта: отопительный сезон уже начался в 13 районах РТ

В сентябре 2023 года отопительный сезон начался в 13 районах Татарстана
Можно не ждать официального старта: отопительный сезон уже начался в 13 районах РТ

Семен Ракшин

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В Татарстане 13 муниципальных районов приняли решение о начале отопительного сезона, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Пуск тепла своевременно был начат в Арском, Агрызском, Апастовском, Аксубаевском, Буинском, Верхнеуслонском, Бавлинском, Высокогорском, Муслюмовском, Черемшанском, Камско-Устьинском, Новошешминском и Ютазинском районах РТ. Глава Минстроя отметил, что каждый каждый район, а также каждый объект соцсферы может не ждать официального начала отопительного сезона, а подать заявку на подачу тепла раньше срока

Марат Айзатуллин не сообщил, когда отопительный сезон наступит, но напомнил, что ежегодно он вводится, когда среднесуточная температура воздуха минимум пять дней остается на отметках ниже 8 градусов тепла. На сегодняшний день, со слов министра, к работе в отопительный сезон готовы 99,9% котельных. Осталось подготовить лишь два объекта.

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